QUI TORO, Bremer recupera per i viola. Dubbio Ansaldi

Dal sito ufficiale del Torino le condizioni dei granata in vista del match di sabato sera contro la Fiorentina: per la trasferta del Franchi Ivan Juric dovrebbe recuperare sia Gleison Bremer che Sasa Lukic, usciti anzi tempo durante il debutto in campionato contro l'Atalanta a causa di due contusioni; sia il difensore brasiliano che il centrocampista serbo si sono allenati regolarmente in gruppo e, salvo ricadute, dovrebbero poter scendere in campo contro i viola. Lavoro invece differenziato per Cristian Ansaldi, Ben Lhassine Kone e Vincenzo Millico, da valutare nei prossimi giorni in vista di Firenze.