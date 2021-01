QUI TORINO, Oggi la ripresa: Izzo sarà monitorato

Come fa sapere il Torino tramite il suo sito ufficiale, la squadra granata quest'oggi ha ripreso la preparazione in vista del match contro la Fiorentina di venerdì 29 gennaio. Per quanto concerne il bollettino medico, in seguito al trauma cranico occorso durante la partita di Benevento, Armando Izzo ieri sera è stato precauzionalmente trasportato nell'ospedale della città campana per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo. Il calciatore, rientrato a Torino con la squadra nella notte, verrà rivalutato e monitorato nei prossimi giorni.