QUI ROMA, Lavoro atletico e tattico. Gli infortunati...

Penultimo allenamento per la formazione di Paulo Fonseca, che questa mattina si è ritrovata a Trigoria alle 11:30 per continuare la preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. La sessione odierna è stata incentrata sui cambi di direzione e sul lavoro atletico, con una lunga parte tattica a chiudere la giornata di lavoro. I vari Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon e Mirante proseguono il loro percorso di recupero.