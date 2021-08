QUI ROMA, Abraham si allena a Trigoria: ok coi viola

Tornato in Italia dopo qualche giorno in UK, Tammy Abraham, nuovo attaccante della Roma, oggi si è allenato a Trigoria, non essendo a disposizione per la trasferta turca della squadra giallorossa, stasera impegnata a Trebisonda. Il calciatore è infatti in regime casa/lavoro/casa, come da indicazioni della ASL: ha già però il via libera per partecipare alla sfida alla Fiorentina di domenica (è infatti considerato "lavoro").