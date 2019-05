QUI PARMA, Il probabile undici di mister D'Aversa

D'Aversa, oltre a Rigoni e Bruno Alves (appiedati dal Giudice Sportivo), domani dovrà rinunciare ad un altro pezzo da novanta come Inglese, fermatosi nella rifinitura di questa mattina. Tuttavia il tecnico crociato ritroverà a centrocampo Barillà e Kucka, i quali hanno scontato i rispettivi turni di squalifica: in settimana preoccupavano un po' le condizioni dello slovacco ex Milan, che però stringerà i denti e ci sarà, sin dal 1'. Altro rientro fondamentale è quello in difesa di Gagliolo, che potrebbe giocare sia una difesa a quattro che a tre.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.