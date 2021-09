QUI NAPOLI, Lavoro personalizzato per Lobotka

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center e consueto report diffuso dal club con questa nota sul proprio sito ufficiale: "Gli azzurri preparano il match contro lo Spartak Mosca in programma giovedì allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Per Lobotka terapie e lavoro personalizzato in campo.