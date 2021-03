QUI MILAN, Possibile Hauge dal 1' contro la Viola

Domenica pomeriggio alle 18.00 andrà in scena Fiorentina-Milan, match valido per la 28^ giornata di Serie A. Le scelte a disposizioni di mister Pioli, riporta Sky Sport, continuano ad essere limitate a causa di infortuni e squalifiche. La formazione che dovrebbe scendere in campo a Firenze sarà simile a quella utilizzata contro il Manchester United, con qualche cambio: in difesa Dalot, a centrocampo torna Tonali mentre dovrebbe tornare a giocare dall'inizio anche Jens Petter Hauge. Queste le possibili scelte di Pioli: Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic.