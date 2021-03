QUI MILAN, Focus tattico verso l'Europa League

Giornata di sole caratterizzata da un forte vento questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare l'allenamento odierno. Presenti per assistere all'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per l'attivazione muscolare; successivamente squadra sul campo centrale, dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche prima di iniziare la parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di oggi.