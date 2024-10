QUI MILAN, Domani parlerà Fonseca: ecco l'orario

FirenzeViola.it

Domani è già giorno di vigilia per Fiorentina e Milan: i viola infatti ospiteranno all'Artemio Franchi il Milan, sfida con calcio di inizio alle ore 20.45. Domani, alle ore 14, come riferisce MilanNews.it, sarà in programma al Centro Sportivo di Milanello la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Tv: DAZN, Zona DAZN

Web: FirenzeViola.it

Radio: Radio FirenzeViola