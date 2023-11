QUI MILAN, Camarda mossa della disperazione sabato

FirenzeViola.it

In vista della gara contro la Fiorentina, il Milan dovrà fare a meno di Olivier Giroud e Rafael Leao. Di conseguenza si presume toccherà a uno tra Luka Jovic e Noah Okafor partire dal primo minuto. Secondo SportMediaset.it, però, non è da escludere l'ipotesi Francesco Camarda, pazza idea in quanto classe 2008 - 15enne - proveniente dalla Primavera rossonera dove sta impressionando tutti. Da sottolineare che si tratterebbe, chiaramente, di una mossa emergenziale.