Qui Lecce, oggi la ripresa degli allenamenti per i giallorossi

Venerdì 28 febbraio alle ore 20:45 al Franchi andrà in scena Lecce-Fiorentina. Giallorossi che, dopo aver giocato contro l'Udinese venerdì sera, oggi hanno ripreso gli allenamenti in vista del match di Firenze. Baschirotto e compagni hanno svolto una doppia seduta presso l’Acaya Golf Resort & SPA. Come riportato dal sito ufficiale del club pugliese ,allenamento a parte per Helgason, Gallo e Pierotti. Assente invece Marchwiński. Prossimo allenamento in programma domani mattina allo stadio Via del Mare.