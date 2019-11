QUI LECCE, Contro i viola Babacar dal 1'. In difesa...

Secondo giorno di lavoro in questa settimana accorciata dal match posticipato con il Cagliari per il Lecce, allenatosi poco fa ad Acaya. Liverani ha fatto svolgere ai suoi lavoro fisico in palestra prima e tattico sul campo poi, per iniziare ad addentrarsi nella preparazione dettagliata del match di sabato con la Fiorentina. Come riporta il sito CalcioLecce.it, contro i viola il tecnico dovrebbe poter contare nuovamente su uno degli ex più attesi, Khouma Babacar. Il senegalese ha infatti ripreso ad allenarsi regolarmente con la squadra. Con Falco ancora out, i giallorossi avrebbero infatti rischiato di trovarsi con a disposizione in avanti i soli Farias, La Mantia e un Dubickas fresco di esordio in Serie A. Per un reparto che prova ad uscire dalle difficoltà numeriche, un altro che è in emergenza. Anche oggi hanno infatti lavorato a parte, oltre a Mancosu, Majer e Dumancic, anche Rossettini e Meccariello. Il primo è uscito malconcio anzitempo dalla partita di lunedì, il secondo si porta dietro dalla sosta un fastidio fisico. Una bella gatta da pelare per il Lecce, che a tre giorni dalla trasferta si trova con disponibili i soli Lucioni e Riccardi per il ruolo di difensore centrale puro.