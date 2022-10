QUI LAZIO, Patric recupera: chance dal 1' coi viola?

Come spiega Lalaziosiamonoi.it, in casa biancoceleste Patric è tornato in gruppo ed a disposizione per la partita di domani contro lo Sturm Graz. Sarri recupera lo spagnolo, uscito all’intervallo domenica per problemi intestinali. Ieri è rimasto a riposo, nel pomeriggio si è allenato coi compagni. È in ballottaggio con Gila per affiancare Romagnoli al centro della difesa: potrebbe rifiatare e tornare dall’inizio con la Fiorentina. Sulle fasce due posti per tre: Lazzari è rientrato con lo Spezia dal problema muscolare, Hysaj cerca il rilancio, Marusic ieri ha lasciato in anticipo la partitella così come Immobile.