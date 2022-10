QUI LAZIO, Già oggi la ripresa: fermi Casale e Patric

Ripresa immediata per la Lazio dopo il successo dei biancocelesti di ieri contro lo Spezia: come riferisce Lalaziosiamonoi.it, scarico in campo per i titolari e lavoro tecnico per i calciatori non utilizzati ieri dall’inizio. Da domani si comincerà a preparare la trasferta con lo Sturm Graz. Stamattina assenti Casale, ai box per la lesione muscolare all’adduttore sinistro, e Patric, sostituito ieri all’intervallo per problemi intestinali. Non dovrebbero esserci dubbi sul suo recupero. Ballottaggio con Gila, finora sempre impiegato in coppia con Romagnoli in Europa League. Le prove tattiche scatteranno tra 24 ore, Sarri deve decidere quanti calciatori ruotare anche in vista della sfida con la Fiorentina di lunedì prossimo. Il ko con il Midtjylland non permette di sottovalutare comunque l’impegno di giovedì in Austria. Lazzari e Immobile, ieri in campo per un’ora, potrebbero pure essere confermati nel blocco di partenza, anche se in difesa spera soprattutto Hysaj.