Qui Inter, allenamento per i nerazzurri. Lavoro individuale per Correa e Dimarco

Dopo la sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina, e in vista della sfida contro i gigliati di lunedì sera a San Siro, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Nessun giorno di riposo quindi per i ragazzi di Inzaghi che questa mattina sono scesi regolarmente in campo. Secondo quanto riportato da SkySport erano assenti dalla sessione di allenamento Joaquin Correa, alle prese da tempo con un problema fisico, e Federico Dimarco, il quale anche ieri è stato condizionato dalla febbre. I due hanno svolto un lavoro individuale.