QUI GENOA, Visita di Preziosi a Pegli in mattinata

Un’altra giornata densa di riunioni al Centro Sportivo Signorini per il Genoa dove proseguono le operazioni per l’incontro con la Fiorentina. Il presidente Enrico Preziosi, sulla scia delle ricorrenti visite a Pegli che hanno contraddistinto le settimane precedenti, è arrivato in tarda mattinata a Villa Rostan per pranzare con il mister e incontrare i dirigenti nella sala riservata allo staff tecnico nella club-house. Più tardi c’è stato l’incontro con i giocatori. Poco più di un quarto d’ora è durato il discorso tenuto dal Preziosi alla squadra, in cui sono stati toccati i temi di più stringente attualità. A seguire l’azionista di maggioranza ha osservato i lavori del gruppo a bordo campo.