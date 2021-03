QUI GENOA, Scamacca e Rovella rientrano dall'U21

Come fa sapere l'emittente ligure Primocanale, i due giocatori del Genoa convocati in Under-21 (ovvero Scamacca e Rovella) saranno squalificati per il prossimo impegno degli azzurrini di Nicolato e quindi torneranno a Genova senza disputare la terza partita di qualificazione agli Europei di categoria. Contro la Spagna, Scamacca - che aveva segnato con la Repubblica Ceca - non ha avuto occasioni ma ha lavorato per il gruppo e nel finale di gara è stato espulso in virtù di un secondo giallo giudicato esagerato. Stesso destino, per Rovella andato fuori per proteste. Ora entrambi potranno concentrarsi sul match con la Fiorentina di sabato prossimo, una gara importante in ottica salvezza per entrambe le formazioni.