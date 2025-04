Qui Empoli: ultima spiaggia per D'Aversa. Esposito e Colombo davanti

Non vince una partita dall'8 dicembre scorso e ha almeno tre titolari fuori. L'Empoli che si presenterà al Franchi domenica sarà all'ultimissima spiaggia per la salvezza. Reduce dal pari interno col Venezia, gli uomini di D'Aversa sono attualmente penultimi, appaiati proprio al Venezia e a -1 dal Lecce quartultimo. Gli azzurri affronteranno il Derby dell'Arno senza l'ex Christian Kouame (infortunio al ginocchio, stagione finita per il calciatore che a giugno tornerà a Firenze) e Liberato Cacace, squalificato. E quindi, scelte obbligate in difesa, dove davanti a Vasquez, si dovrebbero posizionare Marianucci al centro con Viti e Goglichidze ai suoi lati. Fasce laterali presidiate da Gyasi e da Pezzella, che tornerà dopo aver marcato visita contro il Venezia. In mediana paiono inamovibili Grassi ed Henderson, ma attenzione ad Anjorin che sta meglio e potrebbe avere spazio. In avanti da valutare le condizioni di Fazzini, uscito malconcio contro il Venezia. Sfida aperta tra Solbakken e Colombo come partner di Esposito.

Dalla loro gli azzurri hanno però le ottime due prove fornite contro la Fiorentina in stagione: a settembre, al Castellani, uno 0-0 in cui si esaltò una linea difensiva di ferro per i padroni di casa; qualche mese più tardi, a dicembre, il successo ai rigori negli ottavi di finale di Coppa Italia al Franchi. Questo il probabile undici di partenza dell'Empoli secondo Tuttomercatoweb.com:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

Allenatore: D’Aversa