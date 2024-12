QUI EMPOLI, Scelte obbligate per D'Aversa: avanti col 3-5-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Empoli D'Aversa deve ancora fare i conti con una lista infortunati molto lunga e per questo si va ancora verso il 3-5-2. Davanti a Vasquez il terzetto difensivo sarà formato da Ismajli, Viti e uno tra Goglichidze e Marianucci, col quest'ultimo favorito per una maglia da titolare. Sulla sinistra Cacace fa rifiatare Pezzella, in mediana spazio a Maleh, Anjorin e Henderson, con Gyasi sulla destra. In avanti Esposito è favorito per una maglia da titolare, al suo fianco dovrebbe esserci spazio per Ekong.