QUI EMPOLI, Coi viola torna Walukiewicz. Dubbio Caputo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tornerà a lavorare questo pomeriggio l'Empoli, avversario della Fiorentina nella sfida di domenica al Castellani. Come informa PianetaEmpoli, per il derby coi viola il tecnico azzurro Davide Nicola recupererà Walukiewicz, che ha scontato il suo turno di squalifica e si andrà a mettere al centro del trio difensivo. Sono invece da capire le condizioni di Caputo e Marin. Per Ebuehi invece non è arrivato ancora il momento del ritorno in gruppo.

All’arco azzurro torna a disposizione (già in panchina a Salerno) anche Bastoni. E proprio parlando di freschi rientranti, attenzione a Pezzella che in settimana si gioca in maniera aperta il posto. Da capire se Pezzella si gioca il posto con Cacace o – virtualmente – con Bereszynski.