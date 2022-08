QUI CREMONESE, Il probabile undici di mister Alvini

La Cremonese si appresta a vivere la prima gara di Serie A on tanti nuovi acquisti in campo: in difesa Chiriches guiderà i compagni, con Pickel in mediana supportato Castagnetti. Zanimacchia favorito per il ruolo di trequartista, con la coppia Okereke-Tsadjout verso la conferma dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia (ma occhio al neo arrivato Dessers, già a segno nel campionato belga). Da valutare le condizioni di Castagnetti, non ci sarà invece Ascacíbar.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Baezm, Pickel, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Tsadjout.