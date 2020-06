QUI BRESCIA, Dopo Tonali anche Sabelli si fa male

Stefano Sabelli e Sandro Tonali in dubbio per la trasferta di Firenze di lunedì. Come riporta Brescia Oggi, l’esterno difensivo ha subito una distorsione alla caviglia nel corso del penultimo allenamento prima del match contro la Fiorentina. Il giovane centrocampista è reduce da una contusione rimediata nell’amichevole contro l’Udinese di mercoledì. Entrambi verranno valutati dallo staff medico del Brescia nella rifinitura di domani. Solo allora si capiranno le reali chance per entrambi di scendere in campo. Diego Lopez è così alle prese con numerose defezioni. Assenti sicuri gli infortunati Chancellor, Cistana e Alfonso. Scelte quasi obbligate in difesa mentre a centrocampo e in attacco sono numerosi i ballottaggi per una maglia da titolare. Domani alle 9.30 a Torbole Casaglia l’allenamento di rifinitura.