PROVEDEL, Con la Fiorentina per riscattare l'andata

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Giovedì è stata una partita importante per noi, con una vittoria arrivata dopo una grande prestazione che ci ha permesso di chiudere il discorso europeo in anticipo. Adesso conta solamente la partita contro la Fiorentina: ci aspetta un match difficile che vogliamo portare a casa anche per riscattare la sconfitta dell'andata. Con il lavoro settimanale siamo migliorati tutti nell'esecuzione di quello che ci chiede il mister diventando più squadra. Per questo quella dell'Olimpico contro la Fiorentina sarà un'altra partita". Così Ivan Provedel, portiere della Lazio, ai canali ufficiali del club si proietta alla sfida contro la squadra di Palladino, in programma domani sera all'Olimpico. "In questa Lazio la cosa più bella è che tutti trovano spazio e fanno bene, come dimostra il nostro percorso italiano ed europeo.

Dobbiamo però pensare che ci sono ancora tante partite e possiamo migliorare molto", prosegue. Mentre sui progetti futuri Provedel, che ha superato le 100 partite con l'aquila sul petto, ammette di essere "arrivato alla Lazio in punta di piedi, sapendo di giocare per un club storico che ha avuto portieri di alto livello. Volevo solo dimostrare di poterci stare e questo è il mio obiettivo ancora oggi. Il fatto però di aver giocato così tante partite in questi due anni e mezzo mi rende orgoglioso e spero di rimanere alla Lazio ancora per tanti anni", conclude. (ANSA).