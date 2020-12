PRES. VERONA, Pensiamo a salvarci. Con Juric...

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti ha parlato così a Sky Sport: "Io sono soddisfattissimo, sarei bugiardo a dire il contrario. Ma non è stata fortuna, ma tanto lavoro del mister e bravura dei giocatori, oltre al nostro supporto come società. La salvezza passa da questo tipo di agonismo".

Il rapporto con Juric?

"Non ci siamo parlati ma io lo conosco. Purtroppo o per fortuna si lascia prendere ogni tanto, lui sa come lavoriamo. Che sopravviviamo grazie alle plusvalenze, e non penso sia quello il problema. Ma che sia un problema di ciò che diciamo. Io non sono preoccupato perché c'è una catena molto corta tra me, il mister e il ds. Noi non siamo un club grande e dobbiamo cercare di farcela con le nostre forze".

Juric pronto per un grande club?

"Non sta a me dirlo. So solo che è un grandissimo lavoratore ed interprete della partita. Poi ci sono tante altre componenti su cui ogni persona si adatta. Noi abbiamo un rapporto molto libero e ci sta che uno possa andare oltre. So che però è intelligente e in un grande club possa maturare".

Salvezza?

"Credo che a non avere come obiettivo la salvezza sbagliamo. Poi è normale avere aspirazioni ma prima pensiamo a salvarci. Chapeau se arriviamo più in alto".