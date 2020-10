PRES. SPEZIA, Serie A tosta, ma noi siamo pronti

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia Calcio, a Fanpage.it ha parlato della stagione che il suo club sta affrontando dal punto di vista dell’organizzazione e di come si muoverà per cercare di essere sempre all’altezza della situazione: “La Serie A è difficilissima, è stata una partenza ad handicap a causa dei tempi ristretti ma i giocatori e il mister stanno lavorando bene e ogni partita sarà una battaglia. Ci faremo trovare preparati. Per noi il campionato di Serie A è difficilissimo, siamo stati gli ultimi a finire di giocare la scorsa stagione, abbiamo avuto il problema dello stadio e abbiamo fatto il mercato in fretta per poter essere subito all’altezza. È stata una partenza ad handicap e per una società piccola è già difficile normale ma i giocatori e il mister stanno lavorando bene e ogni partita sarà una battaglia”.