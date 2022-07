PRES. SAMP, Felice per i 22mila tifosi con i viola

La Sampdoria è a blocchi di partenza. Nella giornata di ieri Marco Giampaolo ha diretto il primo allenamento a Bogliasco e domani dopo pranzo la squadra partirà alla volta del ritiro di Ponte di Legno. Primo inizio di stagione anche per il presidente Marco Lanna, in carica lo ricordiamo dal 27 dicembre 2021, che nella giornata di oggi ha voluto incontrare la stampa al SampCity non prima di aver salutato i tifosi in coda per rinnovare l'abbonamento al "Ferraris", oggi iniziava la fase per chi, già abbonato alla stagione 2019-2020 a Distinti o Tribune, voleva cambiare sistemazione all'interno del medesimo settore. "Sarà un'altra stagione importante - ha esordito il numero uno blucerchiato -. Una stagione in cui anche noi siamo partiti anche noi e stiamo andando avanti su tutti i fronti sperando poi ci siamo delle novità, vediamo quando non si sa bene".

Fulcro del discorso l'importanza dei tifosi che il numero uno blucerchiato ha voluto ringraziare attraverso i media presenti: "Abbiamo bisogno di tutti, quindi di voi e dei tifosi e in questo spero che gli abbonamenti procedano speditamente - ha dichiarato il presidente della Sampdoria -. Il 12 partiremo con le Gradinate. Devo ringraziarli per quanto fatto nella stagione passata perché siamo partiti da dicembre e gennaio con 2500 arrivando poi a 22mila con la Fiorentina, per non parlare del derby. La loro presenza è stata fondamentale per arrivare al risultato sportivo che abbiamo ottenuto. Con lo staff, marketing, commerciale e comunicazione - conclude Lanna - stiamo studiando delle iniziative per dare vantaggi a chi si abbona, facendo dei walk-about allo stadio per gli abbonati prime delle gare. Il discorso delle Legends, che è partito in sordina perchè la situazione non lo permetteva ma la presenza degli ex compagni di squadra con la Fiorentina era un inizio di questa iniziativa che vogliamo portare avanti con cene, eventi a cui avranno accesso gli abbonati. Chi si abbonerà avrà modo di sperimentare che non è solo il fatto di avere un posto allo stadio ma avere accesso ad iniziative diverse rispetto al passato. Cercheremo in tutti i modi di dare vantaggi tangibili e piacevoli per chi ci darà fiducia. Dobbiamo tornare a essere la Sampdoria dei tifosi, questo sarà il mio mantra fino a quanto sarò qui. La Sampdoria al centro della città, non solo la domenica".