PRES. FLAMENGO, Sarà difficile riprendere Gerson

Fase di stallo nella trattativa tra Marsiglia e Flamengo per riportare in Brasile il centrocampista Gerson, 25enne visto all'opera in Serie A con Roma e Fiorentina. Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, ha così commentato il momento: "È un'operazione molto complicata da finalizzare: con il giocatore è il suo entourage c'è già l'accordo, il Flamengo ama Gerson e lo rivorrebbe. Ma ho come l'impressione che sarà difficile, c'è una grande distanza tra quanto chiede l'OM e quanto possiamo offrire noi". Lo riporta L'Equipe.