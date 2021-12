PRES. BENEVENTO, La squadra merita sostegno

Intervenuto in diretta nel corso di Ottogol, il presidente del Benevento Vigorito ha toccato diversi argomenti relativi alla sua squadra: "Credo che una squadra rinnovata abbia dovuto fare i conti con un'amalgama da ricercare con una filosofia diversa da quella dello scorso anno e con una condizione complessiva condizionata dalla passata stagione, da ritenere anomala per via della pandemia. Abbiamo perso tre partite, figlie di un gioco non brillante ma anche di errori individuali. Tifosi? Credo che l'assenza dallo stadio dipenda da tante cose. Oggi ho riproposto gli stessi prezzi scontati e sono stati fatti cento biglietti. Si tratta di disaffezione? Quando si dice che teniamo la squadra lontana dai tifosi, forse ci si dimentica che esiste una pandemia a livello mondiale e che se un calciatore prende il covid allora non potremmo giocare. A quel punto si direbbe che siamo superficiali. La società ha invitato i calciatori a limitare la presenza in strada, dove notoriamente il tifoso si avvicina, per cercare di fronteggiare in maniera intelligente la pandemia. A questo c'è da aggiungere l'obbligo della mascherina, così come le offerte convenienti di Sky e le partite giocate in orari assurdi. Poi aggiungiamo l'amarezza di come si è retrocessi. Qualcuno potrebbe pensare che si è persa fiducia nelle istituzioni calcistiche, ritenendo inutile andare in serie A perché poi una società come la nostra viene affossata. Di certo fa male ai calciatori andare in campo senza sentire i cori. Credo che meritino altro, così come la società".