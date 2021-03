PIOLI, Ibrahimovic? Non ha ancora i novanta minuti

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Europa League contro il Manchester United: "Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Domani vogliamo la qualificazione, sarebbe straordinario contro un avversario di qualità. Ora puntiamo a vincere".

Bennacer e Ibra in gruppo, poi Rebic e gli altri come stanno?

"Ibra e Bennacer sono convocabili, per gli altri ci prendiamo un altro giorno prima di decidere. Sia per Rebic, Romagnoli, Leao e Calabria".

Ibrahimovic gioca domani dall'inizio?

"Vedremo le scelte da fare, il suo rientro è importante, non ha i novanta minuti poi vedremo che scelte fare".

Ibra più forte come giocatore o conduttore a Sanremo?

"Ibra ci ha dato tanto in termini di personalità e nello spessore. Zlatan è un grande campione, non so se sia stato bravo a Sanremo, mentre in campo resta un grande campione e mi aspetto tanto da lui da qui alla fine".

Chi gioca in Europa perde punti in campionato?

"Gli ultimi risultati dicono questo, anche se l'anno scorso Inter e Roma hanno fatto bene fine alla fine. In Europa si gioca con più ritmo e qualità, noi abbiamo giocato a Manchester con ritmo e qualità su un manto erboso perfetto, mentre in Italia è difficile trovare campi del genere. Siamo un pò indietro su tutto, in Italia dobbiamo migliorare un pò in tutti i settori".