PIOLI (DAZN), Perso per episodi non per prestazione

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina"Gli episodi sono stati sfavorevoli, il che vuol dire che abbiamo messo meno attenzione e qualità del solito. Nel primo tempo abbiamo creato tanto e il nostro rammarico è non aver segnato. Abbiamo messo sotto la Fiorentina e loro hanno fatto due tiri in porta e due gol. Poi abbiamo rincorso forse con poca lucidità, alla fine il quarto gol ci ha messo ancora più in difficoltà. Ma non è la partita in cui perdi perché non è la tua giornata, anzi. Abbiamo giocato bene, questa sconfitta ci fa male ma sono sicuro che reagiremo presto".

Leao come sta?

"Solo crampi. Accelera continuamente, ci sta che nel finale possa stare male. Penso possa recuperare in un paio di giorni".

Gli errori della squadra?

"Se i numeri si ripetono non è un caso. È una delle situazioni nelle quali dobbiamo migliorare, però non dimentichiamoci ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo tirato in porta quasi venti volte e ne abbiamo presi cinque: significa che forse non era la nostra serata più fortunata".

I gol di Ibrahimovic?

"La sua carica c'è sempre ma è la prestazione della squadra che c'è stata".