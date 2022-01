PIOLI, Cerchiamo un difensore completo sul mercato

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma ed ha parlato anche del mercato dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Le idee sono chiare e condivise. L'infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così. Che tipo? Stiamo cercando un difensore completo, cioè che possa essere in grado di accettare gli 1 vs 1 difensivi con grande tempismo e buona disposizione al coraggio nella fase difensiva. Poi i difensori sono diventate i veri registi di inizio azione,, che abbia la capacità di fare la scelta giusta. anche in possesso di palla. Non sarà un mercato scoppiettante, ma è chiaro che troveremo il giocatore giusto per noi". Anche Nikola Milenkovic nelle scorse settimane è stato accostato al Diavolo.