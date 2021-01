PEREIRA, Ripartiamo dal secondo tempo del Franchi

Il laterale del Crotone, Pedro Pereira, ha analizzato così ai canali ufficiali degli squali la sconfitta patita ieri sera a Firenze: "Mi dispiace per il primo tempo e i due gol subiti, nella ripresa però abbiamo dimostrato che possiamo fare veramente bene e che sappiamo cosa serve per ottenere punti. Dobbiamo ripartire da questo secondo tempo e fare tutto il possibile per vincere già contro il Genoa, continuando la nostra corsa per la salvezza. Come squadra, tutti insieme, siamo molto forti".