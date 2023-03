PEREIRA (LECH), Viola ottima squadra. Siamo in forma

FirenzeViola.it

Il difensore del Lech Poznan, Joel Pereira, ha parlato al sito ufficiale della squadra polacca e tra i tanti argomenti toccati c'è anche quello della Conference League, in particolare il terzino si è soffermato sulla sfida contro la Fiorentina.

L'inizio di stagione è stato negativo per tutta la squadra, ma poi tutto è andato per il verso giusto. Ha avuto bisogno di tempo per capire il gioco del mister John van den Brom?

"Adesso è diverso perché siamo ai quarti di finale di Conference League. Tuttavia, l'inizio della stagione è stato difficile per noi, abbiamo iniziato a giocare solo ogni tre giorni e la scorsa stagione abbiamo avuto due settimane di riposo, avendo giocato i preliminari di Europa League e Conference League a luglio. Non abbiamo avuto davvero la possibilità di riposare. Adesso siamo praticamente la stessa squadra di qualche mese fa, ma i nostri risultati sono migliorati".

Prosegue: "Preferisco decisamente giocare ogni tre giorni. Tutti vogliono giocare il più possibile, anziché allenarsi tutta la settimana e giocare solo nei fine settimana. Immagino sia normale".

Dopo il sorteggio dei gironi di Conference League, si aspettava che questa avventura europea durasse così a lungo?

"Mentirei se dicessi di sì, ma avevamo i nostri sogni e li abbiamo seguiti. Abbiamo accelerato di partita in partita e siamo ancora in Conference League, ora giochiamo i quarti di finale. Tutti credono in un buon risultato, ma prima non eravamo così certi".

Non avete ancora subito gol nei playoff della Conference League. Quale pensa sia la chiave di questi risultati difensivi?

"Ovviamente è estremamente importante per la squadra avere la porta inviolata. Il punto chiave è concentrarsi su ogni partita specifica. Abbiamo bisogno di questa motivazione anche in campionato, ma è difficile per noi controllare tutte le partite al 100%. Siamo in buona forma in Conference League e vogliamo continuare questa serie.

Come vede la partita contro la Fiorentina?

"I nostri avversari hanno giocatori fantastici e un'ottima squadra. Ci godremo sicuramente queste due partite. Certo, lotteremo fino alla fine, perché come ogni squadra abbiamo la possibilità di vincere. Avrei preferito giocare la prima partita in trasferta e la seconda in casa. Tuttavia, questi sono due incontri importanti e continueremo a inseguire i nostri sogni".