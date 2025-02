Pasquale Marino esalta Fabregas: "Ha idee importanti, sta facendo un buon lavoro al Como"

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il tecnico di lungo corso Pasquale Marino che, a proposito del Como e di Cesc Fabregas - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - ha detto: "La differenza tra A e B c’è. In A non si può sbagliare. Certo gioca un bel calcio e ha dimostrato di essere un avversario tosto per tutti. Forse con un allenatore più esperto la classifica ne avrebbe giovato, però secondo me Fabregas ha delle idee importanti e continuerà a fare un buon lavoro a Como”.