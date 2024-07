PARMA, Vittoria in rimonta sull’Anversa in amichevole

FirenzeViola.it

Dopo la beffa di pochi giorni fa al cospetto del Lugano, il Parma è riuscito a vincere la sua prima amichevole estiva: la squadra ducale, prima avversaria della Fiorentina in campionato il prossimo 17 agosto, si è infatti imposta in trasferta per 2-1 contro l’Anversa. A decidere il match le reti di Partipilo ed Hernani che tra il 31’ e il 33’ hanno ribaltato l’iniziale vantaggio della formazione belga firmato da Balikwisha dopo 24’.