PARMA, Subito ko: addio Coppa Italia, passa il Palermo

Inizia nel peggiore dei modi la stagione del Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: i Ducali infatti sono stati sconfitti in casa per 1-0 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia dal Palermo, abile a passare al Tardini grazie a un gol in chiusura di primo tempo di Insigne. E dire che in avvio di gara la squadra di Pecchia aveva pure avuto la possibilità di passare in vantaggio, grazie a un calcio di rigore che però Dennis Man si è fatto parare da Gomis.

I rosanero nei sedicesimi di finale affronteranno il Napoli al Maradona (a settembre) mentre il Parma esce dalla competizione. E sabato 17 affronterà in casa la Fiorentina per la prima di Serie A…