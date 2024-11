PAFOS, Parla il Dg: "I numeri dei viola fanno paura"

FirenzeViola.it

In casa Pafos c'è euforia per il successo ottenuto sabato contro l'Apoel, una vittoria per 2-1 che blinda ancora di più il primo posto nel campionato cipriota del prossimo avversario della Fiorentina. Tiene i piedi per terra però Haris Theoharous, direttore generale del Pafos, che ai microfoni di Super Sport 104 ha parlato della sfida di Conference in programma giovedì sera al Franchi: "Il successo ottenuto sabato contro l'Apoel è importante ma non significa molto. I numeri di quanto fatto ultimamente pure, adesso non conta la classifica. Ragioniamo partita dopo partita e c'è la Fiorentina.

Le statistiche dei viola fanno paura, non importa se contro di noi faranno tanti cambi. Abbiamo visto la partita tra Apoel e Fiorentina. Loro vengono da due finali in due anni, andiamo lì per fare punti, non siamo in vacanza". Così il dirigente cipriota, che poi non si sbilancia sulle condizioni di Anderson Silva, attaccante faro del Pafos: "Sarà valutato nei prossimi giorni, vedremo se portarlo".