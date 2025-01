OLIVERA, Trauma contusivo al polpaccio. Le condizioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella bella vittoria per 3-0 sul campo della Fiorentina la brutta notizia per il Napoli riguarda l'infortunio di Mathias Olivera. Nel finale di gara, con il punteggio già sul 3-0 in favore dei partenopei, il terzino sinistro campano si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il calciatore uruguaiano avrebbe subito un trauma contusivo al polpaccio sinistro. La sua situazione sarà monitorata dallo staff medico dei partenopei giorno dopo giorno per capire l'evoluzione del problema.