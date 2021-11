OKEREKE, Dopo l'ACF siamo calati: serve attenzione

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'attaccante del Venezia David Okereke si è soffermato su dove può arrivare la formazione di Zanetti: "Dopo la gara vinta contro la Fiorentina siamo andati in una situazione un po' così così, poi penso a come siamo adesso e se abbassiamo l'attenzione possiamo tornare in una brutta situazione. Quindi piedi per terra".