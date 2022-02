NIKOLAOU, Felice di non incontrare Vlahovic lunedì

Il difensore dello Spezia Dimitris Nikolaou è intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast ed ha parlato anche del prossimo impegno della sua squadra contro la Fiorentina, priva del neoacquisto della Juventus Dusan Vlahovic. “Qui faccio una battuta e dico che come difensore sono felice di non dover giocare contro Vlahovic, ma parliamo di grandi squadre e tutti i loro giocatori sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso. Tutti gli attaccanti qui in Serie A sono molto forti e quindi sarà molto difficile".

Sulla buona stagione dello Spezia: “Dal mio punto di vista, una delle cose migliori secondo me è che siamo tutti insieme. Siamo come una famiglia, dobbiamo continuare così come una famiglia, questa è la chiave per andare avanti". Sul mister Thiago Motta: “La prima cosa di lui è che è una persona molto, molto brava. Per me questa è la chiave. Era un giocatore molto importante e imparo qualcosa di nuovo da lui ogni giorno. È una persona molto calma e può dirci cose che ci indirizzano nella giusta direzione. Possiamo imparare molto di più da lui".