NEW SAINTS, Vittoria contro il Barry United 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo avversario della Fiorentina in Conference League, i New Saints, hanno battuto nella settima giornata di campionato il Barry Town United FC. La formazione gallese, che oggi ha disputato solo la quarta sfida in Welsh Premier League, si trova in campionato a pu nteggio pieno con dodici punti ottenuti. A segno Jordan Williams, che prima ha portato in vantaggio i suoi nel primo tempo e poi ha chiuso la gara al minuto 85, Adam Wilson e Ben Clark. Prima della gara del Franchi, in programma giovedì 3 ottobre, i New Saints affronteranno altre tre sfide nella massima serie gallese.