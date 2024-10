NEW SAINTS, La squadra gallese è arrivata in Italia

FirenzeViola.it

Come mostrato poco fa dai social ufficiali della squadra, i New Saints sono atterrati in Italia pochi istanti fa. L'avversaria viola che giocherà domani sera al Franchi in Conference League è arrivata all'aeroporto di Firenze. Alle ore 19:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore dei The New Saints, Mister Harrison, ed un calciatore. Alle ore 20:00, infine, sul terreno di gioco del Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra gallese, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.