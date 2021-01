NAPOLI, Niente seduta: Gattuso porta tutti a pranzo

Rino Gattuso stacca la spina ai suoi giocatori e per un giorno niente allenamento per il Napoli ma un pranzo tutti insieme. Gattuso infatti, come scrive il sito del Corriere dello Sport, ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano, alle pendici del Vesuvio, per stare insieme e ricompattare un gruppo in difficoltà dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Una scelta, quella del tecnico, volta a ritrovare quelle energie e quella voglia di fare risultato che sono determinanti in questo momento, uno dei più cruciali della stagione, con all'orizzonte la Fiorentina e soprattutto la Supercoppa da giocarsi contro la Juventus.