NAPOLI, Malcuit e Petagna in quarantena. Coi viola...

Nuovi problemi in casa Napoli, dopo la positività Osimhen, in vista della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia fissata per il 12 gennaio. QUesto il comunicato del clunb partenopeo: "Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19".