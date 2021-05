NAPOLI, La probabile formazione di mister Gattuso

Sfida decisiva per il Napoli nella corsa Champions, con la squadra di Gattuso che scende in campo al Franchi nel lunch match domenicale per la penultima di campionato. Ancora out Koulibaly in difesa, dove mancherà anche Maksimovic positivo al Covid. Nel 4-2-3-1 del tecnico ballottaggio aperto tra Ospina e Meret, con l'italiano leggermente favorito per guidare la difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. In mediana torna titolare Demme, che farà coppia con Fabián, mentre sulla trequarti resta vivo il ballottaggio a destra tra Lozano e Politano per completare il terzetto composto da Zielinski e Insigne. Al momento leggermente favorito il messicano. Nel ruolo di centravanti nessun dubbio: sarà ancora Osimhen a partire dal 1’.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.