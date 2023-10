NAPOLI, In vista di Real e Fiorentina è emergenza difesa

FirenzeViola.it

In casa Napoli, Rudi Garcia è chiamato a preparare due impegni cruciali in una manciata di giorni e a farlo senza diverse pedine difensive: domani i partenopei ricevono infatti il Real Madrid per la seconda giornata di Champions League, mentre domenica sera, sempre al Maradona, gli azzurri ospitano la Fiorentina. Da capire se Garcia avrà a disposizione qualche difensore in più, visto che dall'allenamento di stamani Rrahmani e Juan Jesus hanno svolto terapie a parte. Questo il report pubblicato dal club sulla seduta odierna:

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra".