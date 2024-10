N'DICKA, A Firenze sarà dura: hanno vinto 6-0 l'ultima

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 1-0 sulla Dinamo Kiev in Europa League, il difensore della Roma Evan N'Dicka si è proiettato anche sull'imminente trasferta di Firenze, con i giallorossi che faranno visita alla Fiorentina domenica sera. Queste le sue parole in zona mista dall'Olimpico, riportate da Vocegiallorossa.it:

Questa vittoria può essere il primo passo per un nuovo corso?

"Sì, sono certo sia un primo passo, vogliamo vincere".

A che punto siete con l'apprendimento e l'assimilazione degli automatismi di Juric?

"A buon punto. Ci muoviamo e in squadra sono tutti stanchi anche per le tante partite e facciamo tanto per vincerle".

Oggi vi siete mossi più velocemente con la palla, è stata una richiesta di Juric?

"Sì, lavoriamo tutti sia con la palla che senza ma dobbiamo fare di più".

Fiorentina e Torino: cosa si aspetta?

"Con la Fiorentina sarà una partita difficile, hanno vinto 6-0 l'ultima e sappiamo che con loro è sempre difficile".