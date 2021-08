MOURINHO, La Viola gioca per vincere, ma pure noi

Così il tecnico della Roma, José Mourinho, a DAZN nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina: "Le emozioni sono le stesse di dieci anni fa, quando sei appassionato di quello che fai non cambia niente. Le ambizioni prima di una partita non cambiano mai. La squadra? Oggi è stato un giorno più di relax e di concentrazione in vista di un avversario molto forte, contro cui vogliamo giocare per vincere. Italiano? Ogni allenatore ha dei principi di base che non cambia mai, abbiamo analizzato qualche partita viola del pre-campionato. La Fiorentina ha buone individualità, ottimi giocatori sulle fasce, pressa alto, non gioca per un solo punto ma per vincere".