MOURINHO, La Viola gioca bene: a Italiano ho detto...

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del 3-1 inferto alla Fiorentina a DAZN: "E' stata una partita bella anche se non abbiamo giocato molto bene. Loro sono stati bravi, noi 11 contro 11 bene, 10 contro 10 bene, 11 contro 10 non molto bene. Forse avevamo pensato che era troppo facile, che è quello che ho detto a Italiano a fine partita. Il modo di giocare della Fiorentina è quello di un allenatore bravo. Anche l'arbitro è stato bravo, non ha sbagliato nulla come il VAR. Abbiamo avuto difficoltà che non mi aspettavo, ci siamo un po' persi nella pressione quando doveva essere più facile perché in vantaggio numerico e poi quando è stato espulso Zaniolo ci siamo ripresi".

Abraham e Shomurodov insieme?

"Certo, non è facile lasciare in panchina un ragazzo che ha segnato in tre partite di fila. Ma in questo momento non vogliamo farli giocare insieme. L'unica cosa che posso dire è che la mentalità di questa squadra è la mia, ma voglio dire che la Fiorentina ha fatto molto bene, i problemi che ci hanno dato li daranno anche alle altre squadre: faranno una stagione brillante".

Come è andato Abraham?

"Lui come referenza è un giocatore più importante di Shomurodov, poi sapevamo che la Fiorentina avrebbe pressato alto e Tammy è più bravo ad abbassarsi".

Le è piacuto Veretout?

"Nel secondo tempo Jordan si è alzato di più, potendo pressare meglio e arrivare a una posizione più pericolosa".

L'ha emozionata l'esordio coi tifosi?

"Per me l'esordio coi tifosi è stato nel momento in cui ho firmato con la Roma ed è uscita la notizia: non ho fatto ancora nulla per loro, eppure mi hanno ricevuto alla grande fin da subito. Sono già uno di loro".