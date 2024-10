MORATA, Nonostante l'infortunio partirà in tandem con Abraham

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere dello Sport, Alvaro Morata scenderà in campo contro i viola nella partita di domani sera. Lo spagnolo infatti, nonostante un problema al ginocchio che lo ha limitato in alcuni movimenti, dovrebbe essere schierato dal primo minuto in tandem ad Abraham. L’attaccante ex Juventus ha già siglato due gol con la maglia rossonera e ha dimostrato di saper brillare anche al Franchi, dove ha trovato la rete nelle ultime due apparizioni. Morata è determinato a contribuire a un eventuale quarto successo consecutivo in campionato del diavolo, prima di unirsi alla nazionale spagnola per i prossimi impegni di Nations League per i quali è stato convocato.